Gina del Rio torna a la Copa del Món amb una magnífica 12a posició en sprint skating, a Falun

No hi ha una millor manera de tornar a la Copa del Món que amb una 12a posició en sprint en skating a Falun (Suècia) que reivindica el gran nivell de Gina del Rio. L’esquiadora de fons andorrana ha arribat fins a les semifinals i ha estat lluitant sempre pel màxim. Aquest és el seu segon millor resultat en Copa del Món, després del quart lloc que va signar la temporada passada a l’sprint, també en skating, a Tallinn.
Gina del Rio ha tornat al circuit mundial amb una magnífica 12a posició a l’sprint de Falun que la deixa novament entre les millors. Aquesta és la quarta vegada que entra a un top15 en la Copa del Món en sprint, i l’11a que marca punts WC entre les 30 millors entre curses sprint i de distància.
La classificació prèvia per a les finals: 25a
L’andorrana es classificava amb el 25è temps a la fase de qualificació inicial, amb un crono, en aquest sprint, de 3.06,69, a 12,33 del millor registre, que l’assolia amb molta solvència la sueca, Linn Svahn, que deixava en gairebé cinc segons a la segona la suïssa Nadine Faehdrich.
La fase final: supera els quarts
A la fase final, Gina del Rio sortia al heat 2 dels quarts de final amb rivals de la talla de Nadine Faehndrich, que guanyava la sèrie amb l’andorrana segona a 1,12 segons, liderant la resta de rivals: la suïssa Anja Weber (3a), la canadenca Liliane Gagnon (4a) -aquestes dues entraven en semifinals per millor temps-, la txeca Katerina Janatova (5a) i la finlandesa Jasmi Joensuu (6a).
En aquesta sèrie de quarts de final, Del Rio havia de remuntar després que anés entre la quarta i cinquena posició, i després que entrés en la recta final tercera remuntant a Weber i superant-la en meta, obtenint el passi directe a semifinals.
Unes semifinals amb ensopegada
En semifinals, Gina del Rio acabava 6a en no poder recuperar el terreny perdut després d’ensopegar dues vegades en dues pujades. La primera aconseguia reduir-la i, fins i tot, situar-se a cua del grup, novament, amb opcions d’atacar a la part final, però en una última pujada tornava a enganxar-se i a caure i ja perdia totes les opcions de poder agafar el grup. En el seu grup es classificava primera la sueca Svahn, que, finalment, seria la guanyadora de la cursa en la final, i la noruega Kristine Skistad, però també entraven en la final per cronos Faehndrich i l’alemanya Coletta Rydzek. Cinquena era la canadenca Gagnon.
Quart top15 en WC en sprint skating
Aquesta 12a posició és el quart top15 de Del Rio en sprint skating en Copa del Món: va ser 4a, a Tallinn, el març de 2025, aquesta temporada va ser 13a, a Davos, i també al març de 2025 va ser 14a, a Lahti. A més, també suma un cinquè top15 en Copa del Món, però en aquest cas en distància, en els 10km skating del passat mes de desembre, a Davos, quan va ser també 12a.
Amb aquest resultat, Gina del Rio ha estat fins a 11 ocasions dins del top30 en la Copa del Món.
Ara, a per l’sprint dels Mundials U23
L’andorrana viatja aquest dissabte mateix amb tot l’equip a Lillehammer (Noruega), on el dimarts, 3 de febrer, disputarà la primera cursa dels Campionats del Món sub23, també un sprint en skating.
Gina del Rio, esquiadora: “La veritat és que marxem amb un molt bon sabor de boca perquè després dels Jocs Olímpics un resultat així sempre motiva. La cursa ha anat bastant bé, la qualificació dins del que m’esperava, poder passar, i després poder passar a les semifinals està molt bé. És el meu millor resultat de la temporada i el segon de la meva vida en Copa del Món en sprints”.
“En semifinals era una bateria difícil, he lluitat el que he pogut, m’he enganxat una mica a la segona pujada i ja no he pogut fer res més. En tot cas, me’n vaig contenta amb la feina feta de l’equip i motivada per a les següents”.