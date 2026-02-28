L’ACA col·labora en un projecte, a Boí, que analitza l’efectivitat de nous tractaments de depuració per a zones aïllades d’alta muntanya

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) col·labora en un projecte per a analitzar l’efectivitat de nous tractaments per al sanejament de les aigües residuals aplicables a zones aïllades d’alta muntanya. La iniciativa, impulsada pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i Naturalea, consisteix en la instal·lació d’una planta pilot a la depuradora de Boí (Alta Ribagorça), gestionada per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Aquesta infraestructura, que estarà operativa a mitjans de la primavera d’enguany, consisteix en habilitar uns mòduls que simulen un sistema d’aiguamolls naturals. L’objectiu és comprovar l’eficiència d’aquest sistema en la retenció i eliminació de nitrogen i fosfats presents a l’aigua residual sense tractar. Es provaran diverses alternatives, com sistemes amb i sense vegetació i s’avaluarà la seva adaptació a les variacions estacionals i climàtiques.
Les proves, que tindran una durada de 3 anys, serviran per a comprovar si aquest sistema és aplicable a zones aïllades d’alta muntanya, com refugis, cases i instal·lacions descentralitzades.