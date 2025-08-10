Carabaña assoleix la mínima per al Mundial de Tòquio i es fa amb el rècord d’Andorra

L’atleta del Principat, Nahuel Carabaña, ha aconseguit la mínima per al Mundial d’atletisme de Tòquio, al Japó, en la prova dels 3.000 metres obstacles. Ho ha fet al meeting d’Oordegem, a Bèlgica, amb rècord d’Andorra inclòs. Ha estat una nova exhibició de Carabaña en una prova d’alt nivell. Després de l’empenta dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, l’esportista va aconseguir el bitllet per al Mundial.
“Ha sigut aixecar-me i revisar si ho havia fet o havia estat un somni”, manifestava Nahuel Carabaña. Era la darrera oportunitat per a fer la mínima i li va anar bé: mínima i rècord aturant el cronòmetre en 8 minuts, 12 segons i 80 centèsimes, tres segons menys que la seva anterior marca. Ho publica aquest diumenge AndorraDifusió.
“El fet de no anar-hi hauria estat una derrota. M’ho he pres com l’última oportunitat i he tret forces d’on ha calgut per assolir l’objectiu”, argumentava l’atleta.
Carabaña tornarà ara a Andorra per a preparar-se en les millors condicions de cara a la cita japonesa del 13 de setembre.