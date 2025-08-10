Història, gastronomia i univers, a la Nit sota les estrelles a Cal Soldat, a Castell de Mur (Pallars Jussà)

El pròxim 16 d’agost -dissabte- el conjunt rural de Cal Soldat, situat al municipi de Castell de Mur (el Pallars Jussà), acollirà una sessió de la “Nit sota les estrelles”, una iniciativa que convida a participar a l’observació de l’Univers de la mà de l’empresa Celistia i que anirà precedida de diferents activitats.
L’esdeveniment començarà a les 20.30 h amb una recepció amb copa de cava i visita a l’Espai Museum, on es presentarà la llegenda i la història dels habitants de la muntanya de Mur. Tot seguit, a les 21.00 h, hi haurà degustació de tapes dissenyades per a aquesta ocasió a la Gastro-Plaça del conjunt rural.
L’acte central de la trobada tindrà lloc a les 22.00 h, amb un “Viatge per l’Univers: l’observació astronòmica del cel del Montsec”, a càrrec de Kike Herrero, astrofísic i director del Centre Joan Oro al Montsec, qui, a més, aprofundirà sobre la nova era dels satèl·lits naturals i artificials.
Les persones interessades en participar-hi han de reservar prèviament l’activitat a info@calsoldat.com o al telèfon 620 415 536.