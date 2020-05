Cap nou contagi de coronavirus en una jornada on totes les dades epidemiològiques es mantenen estables

Les dades epidemiològiques corresponents a aquest dissabte no mostren cap canvi, més enllà d’una nova alta. Així, no s’ha registrat cap nou contagi de Covid-19 per la via normal, fora del cribratge massiu amb tests d’anticossos, en les darreres hores, i tampoc s’ha produït cap nova defunció.

D’aquesta manera, els casos acumulats d’infecció per coronavirus des que es va iniciar l’emergència sanitària és de 762, les defuncions acumulades també es mantenen en 51. La dels curats és la dada que canvia, ja que s’incrementa en una persona i ha són 653 les persones que han superat la malaltia.

Així les coses, només queden amb infecció en actiu 58 pacients. D’aquests, només tres es troben ingressats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell (un a la unitat de cures intensives amb ventilació mecànica). Al centre sociosanitari el Cedre queden ingressats 7 pacients amb Covid-19, un d’ells pendent de negativitzar els resultats de PCR per rebre l’alta.