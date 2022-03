Cap a uns estudis d’Enginyeria Industrial que integrin grau i màster

De cara a la propera preinscripció universitària, les escoles d’enginyeria de l’Estat espanyol volen oferir un programa acadèmic amb recorregut successiu que integri el grau i el màster que són necessaris per obtenir el títol en Enginyeria Industrial, que ara requereix fer primer un grau i després un màster. Així ho ha avançat el director de l’ETSEIB, Enric Fossas, en una entrevista a Fulls d’Enginyeria on explica que s’acolliran al Reial Decret 822/2021 aprovat el setembre passat que fa possible aquesta nova oferta. Se seguirà així, el model que ja està implantant als estudis de cicle llarg com Medicina.

La proposta vol posar més fàcil als estudiants i les seves famílies identificar clarament els estudis a seguir. Per Fossas, si l’estudiant no té un referent proper o no coneix l’estructura de graus, és “difícil” que pugui identificar quins són els estudis d’Enginyeria Industrial que habiliten per a exercir d’enginyer industrial superior. Una situació que, pel nou director de l’ETSEIB, també passa a altres escoles com Camins o Telecomunicacions i per això s’està fent la feina conjuntament. Fossas creu que els estudiants, quan consulten l’oferta, veuen que es pot cursar un grau d’enginyeria elèctrica, electrònica o informàtica de només quatre anys amb la qual accediran al mercat de treball, però en canvi no són conscients que amb un grau com Enginyeria Industrial complementat amb un màster, podran arribar a nivells de treball i responsabilitat “més alts”.

A més, amb un programa de recorregut successiu, l’estudiant podria comprimir en uns cinc anys o cinc anys i mig uns estudis que ara s’han de fer amb sis (quatre anys de grau i dos anys de màster), ja que, entre d’altres modificacions, per exemple, el reial decret també permet començar el màster amb algunes assignatures per completar del grau.

Per Fossas, serà una proposta més clara per explicar als estudiants “què han de triar per acabar sent enginyers industrials”. El director de l’ETSEIB recalca que el grau actual d’Enginyeria en Tecnologies Industrials és un grau “d’ampli espectre” i que quan un estudiant l’acaba, encara que no tingui el títol d’enginyer tècnic té coneixements d’electrònica, d’electricitat, de mecànica, de química, d’informàtica aplicada a la indústria o d’organització industrial. Aquests coneixements s’acaben completant amb el màster en alguna especialitat concreta. Tot i que el màster no està tancat als graduats en altres títols, per Fossas, als enginyers que provenen d’estudis especialitzats d’enginyeria tècnica els falten alguns coneixements, malgrat haver aprofundit amb determinades matèries i poden tenir certes dificultats de bagatge que els fa més complicat acabar el màster.

Aquest és un treball que s’està fent conjuntament entre les diferents universitats politècniques espanyoles que oferiran diverses propostes en aquesta mateixa línia. En aquests moments, s’estan configurant els programes amb l’objectiu que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) doni el vistiplau i pugui incorporar-se en l’oferta per a la preinscripció del curs 2022-2023.

Actualment l’ETSEIB ofereix només dos graus, el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i el Gran en Enginyeria en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, que fa conjuntament amb al Universitat Pompeu Fabra. El 75% dels estudiants d’aquests graus fan, un cop acabat, algun de la desena de màsters que es fan a l’escola.

Per Elisenda Rosanas – Fulls d’Enginyeria