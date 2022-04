Canillo habilita un nou aparcament de 13 places a Bordes d’Envalira

El Comú de Canillo ha posat en funcionament aquest passat cap de setmana la nova zona d’estacionament de Bordes d’Envalira. El terreny, que ocupa una superfície de 400 metres, ha estat llogat a un particular, i en total s’han pogut fer-hi 13 places d’estacionament per a turismes, que s’han condicionat com a zona blava, i que estan regulades per parquímetre.

La problemàtica de la manca d’espai al poble per aparcar és una de les demandes que es va poder recollir en la darrera reunió amb els habitants de Bordes d’Envalira que es va fer l’estiu, en el marc de les trobades amb els veïnats de la parròquia.