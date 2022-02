Cande Moreno, preparada per al descens als Jocs Olímpics

La competició de l’esquí alpí segueix demà als Jocs Olímpics per als representants andorrans, ara amb Cande Moreno, que disputarà el descens.

L’andorrana competirà a partir de les 4:00 h, hora andorrana, amb l’objectiu d’intentar situar-se entre les 30 millors. Portarà el dorsal 32. Aquest dilluns ha celebrat el segon dels entrenaments oficials -n’eren tres, però el del diumenge es va cancel·lar per mal temps- i ho ha fet amb un crono de 1.36.14, a 2.96 del millor registre, que ha estat per a la suïssa Joana Haehlen, amb 1.33.18.

Durant els dos dies d’entrenaments han estat participant esquiadores que demà no correran. Les seleccions tenen limitat el nombre de corredores per a la cursa de demà, tot i que d’altres sí que poden prendre part de les sessions oficials d’entrenament, com ara algunes que sí que faran la combinada o què estan jugant-se una plaça dins del seu equip per al descens de demà.

Cande Moreno, esquiadora: “Demà la carrera. Avui ja m’he notat una mica millor, he pogut ajustar algunes línies, i en general he fet una baixada sencera, que el primer entrecnament no vaig poder acabar. La carrera de demà l’afronto amb moltes ganes, espero poder estar dins del top 30. Avui al vídeo podrem veure bé on tinc reserva encara, per poder ‘apretar‘ demà”.