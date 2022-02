El nombre de vehicles al Principat augmenta i se situa per sobre dels 93.000

El parc automòbil d’Andorra a finals del 2021 era de 93.135 vehicles, xifra que representa un augment de 2.087 unitats, és a dir, una variació del +2,3% respecte als 91.048 vehicles existents el 31 de desembre de l’any 2020. Per tipus de vehicle, el nombre de turismes presenta l’increment en valor absolut més elevat (1.434 unitats), assolint la xifra de 62.845 turismes. Això equival a un +2,3% més que l’any anterior, segons informa aquest dilluns el departament d’Estadística.

Cal destacar l’augment continuat que mostren els vehicles elèctrics 100%, els quals ja suposen el 0,6% del total del parc, i que l’any 2021 ha elevat el seu nombre en 122 unitats, un augment del +27,5% respecte de l’any 2020. Respecte dels vehicles híbrids, tant els endollables com els que no ho són, creix el nombre en 499 unitats, és a dir, una variació del +58,0% en relació l’any anterior.

L’antiguitat mitjana del parc automòbil se situa en els 15,3 anys a l’any 2021, el que suposa un increment del +1,9% respecte de l’any 2020, continuant en la tendència d’augment progressiu enregistrada en els darrers anys.

Tenint en compte les dades del final de l’any 2021, hi ha 790 turismes, 216 motocicletes o ciclomotors i un total de 1.171 vehicles per 1.000 habitants, i totes tres ràtios experimenten tendències a l’alça en els darrers anys. D’altra banda, la ràtio dels vehicles de mobilitat elèctrica s’ha incrementat en els darrers anys i ja se situa en 10,1 vehicles de mobilitat elèctrica per 1.000 vehicles, un augment del 29,4% amb relació a l’any 2020.

També creix el nombre de persones amb carnet

El nombre de persones amb permís de conduir a finals del 2021 era de 52.094, amb una variació anual positiva del +3,0%. El nombre de categories vigents ha estat de 198.926, cosa que representa una variació percentual positiva del +2,3% respecte a l’any anterior.

En aquest sentit, el nombre de dones amb permís de conduir augmenta un +3,3% (22.574 dones, fet que suposa un 43,3% del total). En la mateixa línia, el nombre d’homes amb permís augmenta un +2,8% (29.520 homes, que representen un 56,7%). Pel que fa a l’edat de les persones amb permís, el grup amb dades significatives que augmenta més és el de majors de 60 anys (+648 permisos), amb un +6,2%. L’única franja d’edat en què el nombre de persones amb permís disminueix és la de 14 i15 anys i no de manera significativa (-5 respecte a l’any anterior).

Finalment, el nombre mitjà de categories per permís és de 3,82. Aproximadament 8 de cada 10 persones majors d’edat posseeixen permís de conduir, sent aproximadament 9 de cada 10 homes i 7 de cada 10 dones.