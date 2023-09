Cande Moreno, a l’estada a Ushuaia: “Tinc bones sensacions”

Imatges: FAE

Cande Moreno va viatjar a Ushuaia a principis del mes de setembre i ara es troba ja a l’última setmana d’entrenaments a l’estació argentina. Fins el moment, l’estada ha aportat una evolució evident en el seu esquí i “bones sensacions”. La seva tornada a Andorra està prevista per a final d’aquest mes.

“Els entrenaments a Ushuaia estan anant molt bé. Vam fer una primera setmana molt bona, perquè vam tenir bon temps i bones condicions, i vaig poder fer un petit bloc de gegant per a tornar a agafar una mica el ritme”, ha començat explicant l’esquiadora de la FAE, que també ha patit alguns dies les nevades a Ushuaia, però que, amb tot, ha pogut complir amb el previst: “Després vaig fer uns entrenaments de supergegant, un dia de descans i aquesta setmana passada vam tenir una mica de mala sort amb el temps, perquè va nevar, però tot i així hem pogut entrenar bé descens dos dies i després dos dies més de supergegant”. Quan les condicions no permetien sessions de velocitat, hi havia alternativa: “També vam fer un dia de gegant perquè, per les condicions, no es podia fer una altra cosa”.

Després d’aquest primer bloc va tenir el seu dia de descans, i ara fa front ja a un últim bloc de descens i supergegant “i a veure si tenim més sort amb el temps que aquesta última setmana”.

En qualsevol cas, l’andorrana afirma que té “bones sensacions: Estic entrenant aquí amb l’equip de Copa del Món de velocitat de noies de França i està anant superbé, tinc molt bona relació amb ells i em permet estar-me comparant amb noies de molt bon nivell”. L’estada a Ushuaia també ha anat bé per a comparar-se amb esquiadores de primera línia: “També hem compartit entrenament amb les noies italianes de la Copa del Món com la Frederica Brignone o Sofia Goggia, i això ens permet veure una mica on estem i la veritat és que estic molt contenta de com estan anant els entrenaments”.

L’esquiadora afronta l’última setmana a Ushuaia amb totes les ganes del món per a continuar construint el nivell que haurà de mostrar durant la temporada. La primera cita de la Copa del Món de velocitat per a ella serà a Zermatt-Cervinia (Itàlia), del 15 al 19 de novembre.





