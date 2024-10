Campanya del Govern ‘La meva menstruació, la meva decisió’ que inclourà el repartiment gratuït de copes i calces menstruals

Cartell de la campanya “La meva menstruació, la meva decisió. Sostenibilitat, salut i estalvi” (SFGA)

Una persona que durant tota la seva vida fèrtil utilitzi compreses de roba reutilitzables i copes menstruals pot generar un total de 2,4 kg de residus al llarg de la seva vida; mentre que una persona que empra tampons i compreses d’un sol ús acabarà generant entorn de 180 kg de residus. Aquesta és una de les dades que ha destacat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, durant la presentació de la nova campanya ‘La meva menstruació, la meva decisió. Sostenibilitat, salut i estalvi’ que té per objectiu la promoció de productes vinculats a la menstruació que siguin reutilitzables per a minimitzar els redius i garantir un accés lliure i equitatiu.

És una iniciativa impulsada pel Ministeri de Medi Ambient, però treballada de forma transversal, per això a la roda de premsa també hi ha participat la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i la vicepresidenta del Fòrum de la Joventut d’Andorra, Isabella Vargas.

La campanya es materialitza amb el repartiment, de forma gratuïta, de copes i calces menstruals per a les persones d’entre 12 i 35 anys. L’entrega dels productes es farà a partir del 18 de novembre, coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. De forma prèvia es desenvoluparà una campanya informativa per a acompanyar el canvi d’hàbits de la ciutadania, trencar tabús i estigmes al voltant de la menstruació i explicar els beneficis que comporta pel cos i el medi ambient la utilització d’aquest productes.

Per tal de recollir la copa o calça menstrual la persona interessada podrà escollir entres dos punts fàcils i pròxims a tota la ciutadania. El primer, i a partir del 18 de novembre i fins a exhaurir existències, són els Punts d’Informació Juvenil de cada parròquia. El segon punt, i només entre el 18 i el 22 de novembre i de 12:30 h a 20:30 h, són els Centres d’Atenció Primària (CAP) on també es lliurarà el producte i, a més, s’oferirà una atenció personalitzada per part de les llevadores.

L’equip de llevadores estarà disponible el 18 de novembre al CAP d’Escaldes-Engordany / CAP de Sant Julià; el 19 de novembre al CAP d’Andorra la Vella / CAP d’Encamp; el 20 de novembre al CAP de la Massana / CAP d’Escaldes-Engordany, el 21 de novembre al CAP d’Ordino / CAP d’Andorra la Vella (Ciutat de Valls) i el 22 de novembre al CAP d’Andorra la Vella / CAP del Pas de la Casa / CAP de Canillo. La persona interessada només haurà de facilitar el NIA i l’entrega del producte serà immediata, sempre que es disposi d’unitats, i fins a exhaurir les existències. Només es lliurarà un producte per persona.

Els productes inclouen l’embalatge personalitzat de la campanya, així com un codi QR amb explicació concreta del producte. Tot i això, en cas de necessitat el personal del Punt d’Informació Juvenil i les llevadores del Servei Integral d’Atenció de la Dona (SIAD) informaran i aclariran dubtes sobre la utilització correcta d’aquests productes. Tota la informació es pot consultar a https://www.govern.ad/lamevamenstruacio.

Casal ha destacat que la campanya “és transversal perquè fomenta la sostenibilitat, amb productes reutilitzables que permeten respectar l’entorn i es garanteix el lliure accés a aquest productes reduint la bretxa econòmica”. Per la seva part, Pérez ha apuntat que “amb la campanya aconseguim fomentar la salut i sensibilitzar sobre el cicles menstrual amb informació veraç i que permeti conèixer i fer un bon ús dels productes”. Cadena ha emfatitzat que “fem un pas més per a trencar barreres i construir una societat més equilibrada i justa” i Vargas ha ressaltat que el millor aliat per a la campanya és el Fòrum de la Joventut, ja que aquesta s’adreça al col·lectiu més jove de la societat que permet estimular el canvi d’hàbits.