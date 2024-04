El CAP de la Seu organitza una caminada a Sant Antoni del Tossal pel Dia Mundial de l’Activitat Física

Cartell de la Caminada a Sant Antoni del Tossal

El Centre d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell s’afegirà al Dia Mundial de l’Activitat Física, amb l’organització d’una caminada fins a l’ermita de Sant Antoni del Tossal. L’activitat compta amb la col·laboració de la Unió Excursionista Urgellenca i no cal inscripció prèvia per a participar-hi.

Els participants es trobaran aquest divendres, 12 d’abril, a les 10 del matí a la porta del CAP de la Seu. La sortida tindrà una durada d’unes quatre hores i, per tant, s’acabarà cap a les dues del migdia. Per a prendre-hi part només s’aconsella dur roba i calçat adequats, a més de l’esmorzar i aigua. En arribar a Sant Antoni es farà una petita explicació sobre hàbits saludables. D’aquesta manera, es vol “promocionar l’activitat física i els hàbits saludables en el dia a dia, tot aprofitant el meravellós entorn que tenim”, tal com han explicat des del CAP.

El Dia Mundial de l’Activitat Física se celebra el 6 d’abril, però la caminada s’ha programat pel dia 12 atès que enguany la data exacta s’esqueia en cap de setmana. Cal recordar que, a banda d’aquesta cita, actualment el CAP organitza caminades obertes a tothom cada dilluns al matí (9.00 hores). Per a aquestes sortides tampoc no cal inscripció prèvia.





L’activitat física, prevenció contra la malaltia i estalvi econòmic

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana fer almenys 150 minuts d’activitat física i dos dies d’enfortiment muscular a la setmana en persones adultes, mentre que a partir dels 65 anys, també s’hauria de treballar l’equilibri tres dies a la setmana. En infants i adolescents, s’aconsella acumular 60 minuts al dia d’activitats d’intensitat “moderada-vigorosa” i potenciar l’exercici físic i l’esport. També es recomana trencar amb el temps assegut, un factor de risc que contribueix a les malalties cròniques.

L’activitat física protegeix. Amb una població més activa, segons les autoritats sanitàries, a la UE es podrien prevenir més de 10.000 morts prematures l’any i 11,5 milions de nous casos de malalties cròniques d’aquí al 2050, amb un impacte molt important sobre la salut mental, la diabetis i el càncer. De fet, asseguren que suposaria un estalvi de fins a 8 bilions d’euros anuals a la UE (un 0,6% del seu pressupost sanitari).