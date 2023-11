Campanya de Camina Pirineus per a buscar vetlladors voluntaris dels senders de l’Alt Urgell

Un sender de l’Alt Urgell (CCAU)

El projecte Camina Pirineus, de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell, ha iniciat una campanya informativa per buscar vetlladors voluntaris dels senders de la comarca per tal que identifiquin i comuniquin les incidències que s’hi puguin produir, a més de col·laborar de forma regular en la recuperació, el manteniment i la senyalització. Aquesta proposta està oberta no només a particulars sinó també a associacions, entitats i empreses vinculades al sector del senderisme, l’ecoturisme, l’excursionisme, el patrimoni, la natura i la gestió dels camins històrics de l’Alt Urgell.

L’objectiu de la iniciativa és afavorir la corresponsabilitat de la ciutadania en la conservació de la xarxa de camins de l’Alt Urgell, que abasta més de 1.000 quilòmetres condicionats i senyalitzats per a la pràctica del senderisme. Als diversos vetlladors se’ls assignarà un tram concret en funció de la localització i la disponibilitat de cadascun. Els vetlladors hauran de comunicar les eventuals incidències als serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) a través de la web o l’app de Camina Pirineus.

Formar part del projecte Camina Pirineus com a vetllador o vetlladora d’un tram de camí és una tasca voluntària solidària per a la protecció mediambiental. En aquest sentit, des del Consell Comarcal es recalca que la sostenibilitat és una estratègia prioritària a l’Alt Urgell i, en conseqüència, la vetlla del territori n’és un factor clau.

Tothom qui formi part de la xarxa de vetlla de Camina Pirineus rebrà una formació prèvia. La primera sessió formativa es programarà properament. Les persones interessades a ser vetlladores de senders en poden demanar més informació i formalitzar la seva inscripció a l’adreça de correu electrònic info@caminapirineus.com o bé a la web www.caminapirineus.com.

Camina Pirineus està finançat pels 19 ajuntaments i les 11 EMD de l’Alt Urgell, el Consell Comarcal, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i la Unió Europea a través del Fons europeu de desenvolupament regional.