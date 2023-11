La Generalitat anuncia la creació del servei LIC d’aranès per als centres d’Aran

A la dreta, la consellera d’Educació de la Generalitat visitant un centre escolar a l’Aran (Govern.cat)

La consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Anna Simó, ha anunciat aquesta setmana que el Departament que lidera crearà el servei LIC d’aranès per als centres educatius de l’Aran. Serà una persona assessora en llengua, interculturalitat i cohesió social que reforçarà l’aprenentatge d’aranès a escoles i instituts d’Aran.

La titular catalana d’Educació es va reunir al Conselh Generau d’Aran amb la síndica, Maria Vergés, i li va exposar la voluntat i el compromís del Departament amb l’ensenyament de l’aranès en el sistema educatiu. “Vull expressar la voluntat del Departament de continuar avançant en el compromís de la singularitat que representa l’Aran que fixa l’Estatut. I li he expressat que volem continuar col·laborant en l’avançament del coneixement i ús de l’aranès i l’Aran”, va expressar Simó.

Sobre la dotació específica d’assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social, la consellera va destacar que “estem en el procés de selecció de la persona que assumeixi la responsabilitat LIC a l’Aran. Pot ser una bona empenta, junt amb el que està treballant la Síndica bilateralment amb Presidència i amb Política Lingüística, per a poder avançar en aquestes qüestions, i nosaltres farem el que ens pertoca en l’àmbit educatiu”.

Amb la creació de la figura LIC, i en només tres mesos, Educació doblarà les persones assessores en llengua, interculturalitat i cohesió social als serveis territorials de l’Alt Pirineu i Aran. El curs passat eren dues persones destinades a aquesta tasca a comarques de Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i la Cerdanya. A partir d’aquest setembre, s’hi afegeix una persona coordinadora per a tot el territori, i una altra específicament per a la llengua aranesa.

La incorporació d’una persona assessora LIC d’aranès als serveis educatius de l’Alt Pirineu i Aran serà el perfil d’un professional docent especialista en llengua, interculturalitat i cohesió social que donarà suport als equips directius i docents amb materials, recursos i formació per a l’impuls de l’aranès als centres educatius.

Les persones assessores LIC tenen, entre les funcions principals a desenvolupar, les de col·laborar en la sensibilització, promoció, consolidació i ús de la llengua catalana com a eix d’un projecte plurilingüe; assessorar i donar suport al professorat en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua, i impulsar, assessorar, formar i donar suport als plans i projectes del Departament d’Educació relacionats amb l’àmbit de la llengua, la interculturalitat i la cohesió social.

La Val d’Aran compta amb un total de set escoles, dos instituts, quatre escoles bressol, un centre d’ensenyaments esportius i un centre de formació de persones adultes. En total, són 1.641 alumnes matriculats en els diferents ensenyaments.

La titular d’Educació també va visitar l’Escola Sant Roc de Bossòst, on va fer un recorregut per les instal·lacions. En acabar, Simó es va traslladar a Les on va visitar l’Institut d’Ostalaria de Les-Val d’Aran, que celebra el 40è aniversari, un centre que té un centenar d’alumnes matriculats en cicles de formació professional de grau mitjà de Cuina i Gastronomia, i de Forneria, Pastisseria i Confiteria, i en el cicle formatiu de grau superior de Gestió i Allotjaments Turístics. La consellera va descobrir la placa commemorativa de l’aniversari del centre i va visitar l’exposició creada amb aquest motiu.