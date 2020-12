Caminal-Vinyes-Guillamet, tornen al podi en les “4 hores de Lleida”

Melchor Caminal, Joan Vinyes i Quim Gillamet, al volant de l’”històric” VW Golf 2.0, van completar una edició més de les 4 hores off-road de Lleida, aquesta vegada en la 3a posició de la classe 2 (8è lloc absolut). Excel·lent actuació de l’equip de Baporo Motorsport, van saber adaptar l’estratègia prevista al que succeïa en la pista i això els va fer mantenir una posició entre el top10, malgrat pilotar un vehicle de prestacions inferiors.

La climatologia. Sense pluja ni boira però amb ratxes de vent molt fort

Cap de setmana sense boira ni pluja a Lleida. Sens dubte, l’escenari no semblava el mateix amb les condicions climatològiques amb les quals van començar cadascuna de les dues jornades de competició. Massa bonic per a ser veritat, i van aparèixer, a partir de mig matí, ratxes d’un vent molt fort que va obligar, sobretot, a desmuntar les carpes de l’assistència abans d’hora.

Així mateix, els membres de l’Escuderia Lleida es van esforçar a mantenir la pista en les millors condicions, cada vegada que sortia el SC regaven la pista, però l’esmentat element climàtic l’assecava ràpidament.

Entrenaments lliures i cronometrats: Primeres sorpreses del cap de setmana

Després d’una primera presa de contacte amb el Golf i amb la pista, en la qual van participar Caminal i Vinyes, el cronòmetre es va posar en marxa i es van iniciar els cronometrats per a posar ordre a la graella de sortida de l’endemà. En una prova de 4 hores no és vital sortir de les primeres posicions, però tots els equips volen la “pole-position”.

Vinyes va marcar un millor crono de 1’06”211, rebaixant el millor registre d’altres edicions. Es va situar en la 15a posició (26 classificats), aconseguint un lloc intermedi en la graella de sortida.

Així doncs, una posició incòmoda que s’hauria de superar estant encertat en la sortida. Aquest era el comentari de Vinyes: En aquesta edició hi ha vehicles molt ràpids que, veurem com aguanten les 4 hores de competició. Amb el crono marcat pensava que estaríem entre els 10 millors però… Haurem de fer una bona sortida i fer bo allò que diuen, no guanya el que més corre sinó el que menys para. Veurem si surt bé.

Carrera: Bona remuntada amb un ritme molt regular. A 15’ del final …

Sortida sense problemes per a Vinyes que va guanyar alguna posició en la sortida, encara que es va confirmar que el Golf era un enemic fàcil per a molts dels rivals, sobretot en la llarga recta de meta. La prova va anar avançant i algunes de les previsions de Caminal-Vinyes-Guillamet, es van anar complint.

Després de 2 hores de competició, i d’haver completat 80 voltes al circuit, es trobaven en una 8a posició que encara podia millorar-se veient als rivals que els precedien.

Els tres pilots de l’equip van completar el seu primer relleu i estaven situats en una excel·lent 6a posició, l’opinió generalitzada en el box era: Millorar posicions és complicat, els que van per davant tenen un ritme molt superior i si no tenen algun problema … Poc podem fer.

Però encara quedava un ensurt final per a Caminal-Vinyes-Guillamet, una burxada a 15’ del final a punt va estar d’arruïnar l’excel·lent treball fet durant les hores anteriors. La pujada extra a l’assistència per a esmenar el problema es va fer de manera ràpida i al final van poder conservar el podi de classe 2 i un lloc entre el top10 de la classificació absoluta.

Al final satisfacció però no es podia obviar el contratemps final: Una llàstima, fins a aquest moment tot va sortir com havíem previst, fins i tot els canvis fets sobre la marxa van ser positius. Amb tot, molt contents d’estar en el podi al final d’una carrera tan dura.

La prova de resistència de terra de Lleida o tancarà la temporada 2020 per a Joan Vinyes. Dissabte que ve (dia 12) disputarà un Ral·li Madrid molt particular que posarà el punt final al CERA d’una temporada en la qual, gairebé tot ha estat atípic.

Classificacions de les XXI 4 hores off-road de Lleida

Absoluta. 1. Vidal-Canovas.Canovas, 167 vueltas, 2. Guerrero-Trota-Bassas, a 1 v., 3. Segalas-Blanco, a 1 v. …

8. Caminal-Vinyes-Guillamet a 6 v.

Clase 2. 1. Vidal-Canovas.Canovas, 167 vueltas, 2. Aranda-Alonso-Alonso-Lahoz, a 5 v., 3. Caminal-Vinyes-Guillameta 6 v.