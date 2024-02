Calorada de gener rècord

Francesc Mauri

Entre el dimecres 24 i el dijous 25 de gener, 32 de les 158 estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) i de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) del Servei Meteorològic de Catalunya, amb més de vint anys de dades, van registrar la seva temperatura més alta en un mes de gener.

Són estacions situades sobretot a les comarques del prelitoral, així com a punts de l’interior i del Pirineu. La temperatura màxima del dijous 25 de gener va ser especialment alta a les comarques gironines, amb màximes per sobre dels 25 °C a diverses localitats, sobretot al voltant de la Garrotxa. Destaquen els 27,0 °C de Mieres o els 25,3 °C d’Olot, així com els 25,4 °C d’Anglès (la Selva) o els 25,0 °C de Banyoles – Mata (Pla de l’Estany).

De totes maneres, al llarg de l’episodi no s’ha superat la temperatura més alta mesurada a Catalunya en un mes de gener per les estacions de la XEMA i de la XOM, ja que el 28 de gener de 2021 es van registrar 28,1 °C a l’Observatori de l’Ebre (Baix Ebre). La temperatura també ha estat excepcionalment alta per l’època de l’any al Principat d’Andorra i a les comarques nord-catalanes (amb valors superiors als 25 ºC al Rosselló i la Fenolleda), però sobretot al País Valencià, amb màximes al voltant dels 30 °C a les comarques de la Ribera Alta, els Serrans, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d’Albaida, valors inèdits en un mes de gener a la península Ibèrica i probablement, la primera vegada en un gener que s’arriba als 30 graus al continent europeu.

La temperatura nocturna també ha estat molt alta a sectors enlairats, per sobre de la inversió tèrmica nocturna, des de la serralada litoral fins al Pirineu, si bé els rècords de temperatura mínima elevada s’han concentrat a cotes altes. Cal destacar l’absència de glaçades a l’alta muntanya, amb mínimes per sobre dels +5 °C a 2.500 m d’altitud i només valors lleugerament negatius a les fondalades més fredes, tant del Pirineu com al Segre Mitjà o fins i tot al Gironès.

Entre el dimecres 24 i el dijous 25 de gener, 14 de les 117 estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) amb més de vint anys de dades han registrat la seva temperatura mínima diària més alta en un mes de gener. La dorsal anticiclònica també ha implicat valors de temperatura molt elevats per l’època a altituds superiors, ja que s’ha arribat a observar temperatura positiva gairebé fins als 4.000 m d’altitud.

Els radiosondatges de Barcelona, del dimecres 24 i el dijous 25, al migdia van mesurar una isozero (altitud a partir de la qual la temperatura comença a ser negativa) de 3.988 m i 3.972 m, respectivament. Són registres excepcionals, ja que al gener la isozero a l’atmosfera lliure sol situar-se entre els 2.000 i els 2.500 m d’altitud, si bé en alguns episodis anteriors la isozero va arribar a superar lleugerament els 4.000 m els dies 31/01/2000, 20/01/2007 i 19/01/2008. Finalment, ja el dia diumenge 28, Vielha amb 21,2 °C superava qualsevol rècord en un gener des de 1998, any de la seva instal·lació.