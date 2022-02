‘Si recicles, guanyes. Per una taxa justa’ premiarà els bons recicladors de la Mancomunitat de l’Urgellet

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet inicia aquest dissabte 19 de febrer la nova campanya ‘Si recicles, guanyes. Per una taxa justa’ que té com a objectiu reciclar el 65% dels residus, xifra que estableix com a obligatòria la Unió Europea a tots els països que en són membres.

Una de les mesures per arribar a aquest objectiu és la implantació d’una taxa justa per premiar als ciutadans i ciutadanes que siguin bon recicladors. Per això, la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet adaptarà els contenidors perquè cada persona es pugui identificar quan recicli i així estalviar-se fins a 60€ en el rebut d ela brossa.

Punt informatiu a la plaça de Les Monges

Tots els veïns interessats a sumar-se a aquest repte de reciclar el 65% dels residus poden passar a partir de demà dissabte 19 de febrer, i fins els dia 27, a punt informatiu que la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet tindrà instal·lat a la plaça de Les Monges de la Seu d’Urgell.

Als veïns que s’apuntin a aquesta campanya per augmentar el reciclatge dels seus residus se’ls instal·larà una App al telèfon mòbil que permetrà que es puguin identificar cada vegada que llencin les escombraries.

Cal recordar que la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet ha estat pionera en la millora de la recollida selectiva, amb un 56% l’any 2021.

La campanya ‘Si recicles, guanyes. Per una taxa justa’ compta al cofinançament de la Generalitat de Catalunya i de l’Agència de Residus de Catalunya.