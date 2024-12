Després de Vall de Núria, la Molina, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll obriran la setmana vinent

Estació d’esquí de la Molina (La Molina)

A Catalunya, les estacions d’FGC Turisme obriran temporada d’hivern el divendres vinent, 6 de desembre, ens els horaris habituals. Vall de Núria s’ha avançat per a obrir aquest passat dissabte. La Molina, Vallter, Espot Esquí, Port Ainé i Boí Taüll també tenen totes les instal·lacions a punt i cadascuna obrirà amb les pistes disponibles, si les condicions climatològiques són favorables, i amb una oferta variada d’activitats lúdiques, com els passejos amb telecadira, els parcs lúdics, el lloguer de bicicletes, activitats d’aventura, etc, seguint l’aposta de la companyia per a desestacionalitzar les activitats i oferir serveis més enllà de l’esquí.

En aquest sentit, també estarà oberta tota l’oferta gastronòmica i de restauració de les estacions, entre les quals destaca aquest any Vallter, amb una nova oferta de sopars en alçada a la Braseria Marmotes, situada a la cota màxima de l’estació.





Forfets de temporada en promoció

Els forfets de temporada de les sis estacions de muntanya d’FGC es poden adquirir amb descompte a les botigues en línia de les pàgines web de cadascun dels equipaments turístics fins al diumenge 8 de desembre. A més, les persones usuàries que comprin el forfet de temporada tindran l’oportunitat de gaudir d’una àmplia selecció d’avantatges com per exemple promocions de fins al 20% en classes d’esquí i descomptes en allotjaments i altres activitats.





L’oferta en els forfets de temporada s’aplica als següents productes: