Cal conèixer Don Guillem per a conèixer la història d’Andorra

Qui desitgi gaudir d’una experiència única i màgica amb hologrames que fan possible reviure la història del país, no es pot perdre l’activitat “El somni de Don Guillem”. Per a gaudir-ne, cal desplaçar-se fins al Museu Casa d’Areny-Plandolit, a Ordino.

El propi Don Guillem convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les Valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que permet reviure la història del país.

El somni de Don Guillem és una experiència multisensorial que combina objectes tangibles, tecnologia i l’espai real per a transportar el públic al temps del baró, a l’Andorra del final del segle XIX, al capvespre d’una família poderosa, entre els murs d’una residència estival que encara conserva els records d’una nissaga que va viure entre luxes i capricis allunyats de la realitat andorrana.

TARIFES

– Entrada individual: 7 euros (inclou servei d’audioguies, visita a la Casa d’Areny-Plandolit, Museu Postal i exposició de l’Era del Raser i sistema immersiu).

– Entrada reduïda: 3,50 euros (grups de més de 10 persones, més grans de 65 anys, estudiants estrangers).

– Entrada gratuïta (menors de 10 anys, targeta magna, carnet jove, carnet ICOM i d’Icomos, persones amb discapacitat, primer i tercer dissabtes del mes per als residents del país, les escoles i els estudiants nacionals, els serveis socials i el Club Piolet).

HORARIS

Maig-octubre de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 18 hores. Diumenges de 10 a 14 hores. Diumenges tarda i dilluns tancat.

Novembre-abril de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 18 hores. Diumenges i dilluns tancat.

Consultar els festius i les ampliacions d’horàries a: www.museus.ad.

Telèfon i adreça de contacte per a inscripcions: reservesmuseus@govern.ad / Telèfon +376 839 760.