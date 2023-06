Cal Call i Casa Lacruz reben subvencions per a la seva conservació

La Casa Lacruz, a Escaldes-Engordany (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de les subvencions destinades a implantar mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural, per al període 2023, per un import total de 59.088,48 euros.

Els projectes que han rebut una subvenció en són tres. En primer lloc, s’han atorgat 6.969 euros per a fer diferents treballs de conservació i restauració de la façana de la Casa Lacruz a Escaldes-Engordany. Casa Lacruz és un bé immoble que forma part de l’Inventari general del patrimoni cultural, com a Bé Inventariat, per ser un edifici projectat per l’arquitecte català Josep Puig i Cadafalch, figura cabdal de l’arquitectura catalana contemporània i destacat representant del moviment modernista, a més de ser una construcció que forma part de l’arquitectura del granit i és un testimoni material dels canvis social i econòmics d’Andorra produïts al segle XX.

Una altra subvenció s’ha adjudicat per a efectuar a la segona fase de rehabilitació integral del conjunt de Cal Call, al Forn de Canillo, amb un ajut de 44.477,88 euros. Cal Call és un conjunt de casa pairal, amb era i capella privada que presenta un alt grau d’autenticitat i forma part del catàleg comunal de Canillo, i des del Departament de Patrimoni Cultural s’han iniciat els passos per a incloure aquest conjunt a l’Inventari general del patrimoni cultural com a Bé Inventariat.

La darrera subvenció atorgada concerneix a béns mobles, i preveu realitzar l’inventari i la documentació gràfica de tots els béns mobles de la capella de Sant Pelegrí de cal Call. En aquest cas la subvenció atorgada és de 4.641,60 euros.

Cal recordar que els ajuts s’han establert en funció de les característiques del projecte, el valor patrimonial del bé i la urgència de la intervenció. L’objectiu de les subvencions és fomentar les polítiques de conservació i de restauració del patrimoni cultural, i concerneix, majoritàriament, obres de restauració i de rehabilitació de béns immobles, béns mobles, accions d’implantació de sistemes de descripció i de gestió de fons documentals, així com de conservació i restauració del patrimoni documental, i finalment, també, a la conservació i difusió del patrimoni immaterial.