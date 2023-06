Cada cop més reserves d’última hora per a les vacances al Pirineu

Glacera rocallosa del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Foto: Acció Climàtica)

El sector turístic de l’Alt Pirineu i Aran espera, per a la campanya d’estiu d’enguany, poder revalidar i consolidar els bons resultats del 2022, quan va tancar la temporada estival “amb xifres rècord i amb els millors registres de tots els temps”, segons han explicat el president en funcions de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i la vicepresidenta en funcions del Patronat de Turisme, Rosa Pujol.

Des de l’ens provincial han recordat que l’estiu de 2022 va ser el primer sense cap restricció per la pandèmia i que, això, va permetre rebre més de 581.000 turistes, que van fer 1.560.000 pernoctacions en establiments reglats com són hotels, turisme rural, càmpings i apartaments turístics. Així, el nombre de viatgers va augmentar un 4,78% respecte de 2021; i el de pernoctacions, un 3%.

Amb aquestes xifres, l’estiu passat, també es van millorar les de l’estiu de 2019, l’últim abans de la pandèmia, atès que hi va haver un augment d’un 9,36% en pernoctacions respecte tres anys abans.





Les reserves es deixen cada vegada més per a darrera hora

Representants d’associacions d’allotjament turístic es mostren optimistes tenint en compte les reserves que tenen a data d’avui. Tot i això, admeten que cada cop és més difícil preveure l’ocupació amb antelació perquè cada vegada hi ha més reserves d’última hora. En aquests possibles canvis hi sol tenir molt a veure la climatologia.

El president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, el pallarès Josep Castellarnau, ha confirmat que els clients de la resta de Catalunya, i especialment de les principals àrees urbanes, segueixen sent el perfil principal d’hoste que reben. En total, els visitants de l’Estat suposen un 80% del total. Són sobretot famílies o parelles que busquen destinacions tranquil·les envoltades de natura, i que valoren poder-hi fer activitats amb els fills.

Pel que fa als esports d’aventura, el seu responsable d’aquest sector al Pallars Sobirà, Florido Dolcet, ha dit que, tot i que la temporada va arrencar amb preocupació per la sequera, amb les darreres pluges es troben en una situació de normalitat a tot el Pirineu. Dolcet ha dit que ja han ofert 50.000 serveis per a escolars des de l’abril fins ara amb activitats com el ràfting, canoes, caiacs, hidospeed, trekking, hípica i BTT, entre d’altres.