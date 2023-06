La Seu: Concert de fi de curs de l’Escola Municipal de Música

Cartell anunciant el concert de l’Escola Municipal de Música de la Seu (Aj. la Seu)

Aquest mateix dissabte, 17 de juny, a dos quarts de nou del vespre, la pista poliesportiva de la zona esportiva municipal acollirà el concert de fi de curs de l’Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu d’Urgell, sota el títol ‘Festa Major! Recordant els grans hits!’

El concert vol recordar grups musicals que han actuat a les festes majors de la ciutat, “triant un repertori que de ben segur coneixeran des dels més joves fins als més grans”. Es podran escoltar cançons de Txarango, Alaska, Sau, Orquesta Mondragón, Búhos i La Trinca, entre d’altres.

En aquest concert hi prendran part una seixantena de músics entre els cors (des del grup de petits fins al grup d’adults) i la big band que per a l’ocasió serà ampliada i tindrà la participació d’altres instruments com violoncel, violí i acordions de l’EMM i del Conservatori de Música dels Pirineus. “L’objectiu és que tant els músics com el públic assistent passi una bona estona, que canti i que s’aixequi de la cadira si té ganes de ballar”. En acabar, hi haurà un sopar de germanor amb alumnat, famílies i amics (inscripció prèvia).

També aquest dissabte, en el marc de la celebració de la 3a edició de la Jornada Jove de la Seu d’Urgell, concretament a la nit, l’EMM se sumarà a la piscina nocturna.

Des del centre es vol agrair el suport i col·laboració, no només en aquest acte, sinó durant tot el curs a tota la comunitat educativa i famílies que conformen l’Escola Municipal de Música i Conservatori de música dels Pirineus. Així com a les altres àrees de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb les que es treballa conjuntament per a que es puguin realitzar concerts com el que tindrà lloc aquest dissabte.