Coberta del llibre “Brots de narcosocietat”, de Fàtima Llambrich

Títol: Brots de narcosocietat

Autor/a: Fàtima Llambrich

Pàgines: 264

Editorial: Columna Edicions

La periodista Fàtima Llambrich ens trasllada enmig de l’estret de Gibraltar perseguint una narcollanxa carregada d’haixix, ens mostra l’estrès previ a una entrada i registre enmig d’una narcourbanització, ens descobreix com són les plantacions de marihuana i què hi ha al darrere o ens dona a conèixer el Mario, que va ser condemnat per traficar amb haixix a gran escala i per formar part d’una organització criminal.

El tràfic de droga repercuteix en el dia a dia de tota la societat. El volum de negoci que genera permet als traficants comprar voluntats, corrompre funcionaris, adquirir poder.

Brots de narcosocietat explica aquest fenomen amb investigacions concretes que aporten informació de primera mà de com es relacionen els narcotraficants, quina estructura organitzativa tenen, les connexions amb el Marroc i els policies corruptes, i com conflueix el triangle Galícia – Catalunya – estret de Gibraltar.





Fragment del llibre:

«El Mario estava en una organització que amb el canvi de mil·lenni havia explorat nous mercats i obert noves rutes. Com si seguissin Moisès de prop, la mar s’obria al seu pas i transportaven les tones de droga desafiant mars i oceans. El negoci creixia, l’ambició s’engreixava, la confiança arrelava i els beneficis brollaven com una font l’origen de la qual ja ningú sap determinar ni es planteja que pugui tenir un final».





