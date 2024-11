Bona valoració de les primeres Jornades per a l’excel·lència a la Val d’Aran

Una de les taules rodones de les Jornades per a l’excel·lència a la Val d’Aran. Foto: Jornades per a l’excel·lència

La síndica d’Aran, Maria Vergés, ha reclamat als joves que s’impliquin en la vida social, cultural o política del territori i que aquesta participació cívica serveixi per a aportar propostes i projectes que l’administració hauria de dur a terme. Han estat les seves paraules en la cloenda de les primeres Jornades per a l’excel·lència celebrades a la Val d’Aran, que han comptat amb una àmplia presència de jovent a l’Era Audiovisuau de Vielha.

Vergés ha afirmat que “no es pot parlar dels joves sense els joves” i ha manifestat que cal escoltar-los i que prenguin la iniciativa “sobre quines accions volen que es prenguin des de les institucions”. La síndica també ha demanat als nois i noies que es quedin al Pirineu, “perquè cada vegada hi ha més oportunitats i es treballa per a facilitar que no hagin de marxar”.

Més de 120 estudiants de l’IES d’Aran i de l’Escòla d’Ostalaria de Les-Val d’Aran han omplert el cinema de Vielha per a participar en les Jornades per a l’excel·lència, que han inclòs dues taules rodones centrades en la joventut, tema central enguany de l’esdeveniment. El primer debat s’ha centrat en l’emprenedoria, i s’hi s’han presentat casos d’èxit i tres exemples de joves que han desenvolupat la seva vida professional i personal al Pirineu. En concret, hi han pres part Clara Gibert, de l’equip de màrqueting de Nnormal, la marca de calçat i roba esportiva que lidera l’atleta Kilian Jornet; Jaime Varela, fotògraf i videògraf que ha creat la seva empresa J.Prod, i Arnau Cases, cofundador de Cordada Outdoor, agència de màrqueting i comunicació d’esdeveniments i marques de natura i a l’aire lliure.

Estefania Revilla, tècnica de Joventut del Conselh Generau d’Aran; Martí Alonso, membre de l’associació Infinite Race Val d’Aran, i Ruben Vivancos, de l’Associacion de Joeni de Bossòst, han debatut en la segona taula rodona sobre l’associacionisme i han parlat de com ajudar i facilitar la implicació del jovent en el teixit social i les organitzacions cíviques.





Utilitat de l’esdeveniment

La inauguració de les jornades ha comptat amb Maria Menis Farré, conselhèra de Joventut, Igualtat i Inclusió social del Conselh Generau d’Aran, que ha elogiat les Jornades per a l’excel·lència com “una oportunitat de reflexió sobre quin futur volem per al Pirineu i per als nostres joves”. També hi ha participat el tinent d’alcalde de Vielha e Mijaran, Alberto López, que ha destacat la utilitat de l’esdeveniment. Finalment, Jesús Montoliu, president de l’Associació de les Jornades per a l’excel·lència, ha dit que amb l’arribada de les Jornades a l’Aran s’ha assolit una fita molt important, tot agraint el suport del Conselh Generau d’Aran.