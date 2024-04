Bona experiència per als U14 i U16 a l’Scara 2024

Els joves representants andorrans a l’Scara 2024 (FAE)

Gran experiència la que han viscut els 10 esquiadors i esquiadores d’Andorra seleccionats per a formar part de l’edició 2024 de l’Scara, competició internacional d’U14 i U16 que ha tingut lloc a Val d’Isère. Segons ha explicat el responsable tècnic del grup EEBE U16 de la FAE, Pol Carreras, han estat dos dies de competició molt profitosos, tot i les alçades de temporada en què els esportistes estan una mica cansats després de mesos d’entrenaments i competicions.

Entre els resultats més destacats, Carreras ha fet menció especial a algunes curses en què s’han vist coses molt positives. És el cas de la cursa d’eslàlom del dijous, on Etna Pou va ser 9a, i el supergegant d’avui divendres, on ha estat 13a, “sent ella de primer any, de les petites, amb la qual cosa està molt bé”.

També ha destacat la 10a posició de Max Black, també avui divendres, al supergegant, a menys d’un segon del primer classificat, o la Júlia Capdevila, que si bé a la primera mànega del supergegant “li ha costat una mica”, al final ha estat 17a, sent un resultat bastant correcte, segons Carreras.

Pel que fa als U16, Carreras ha explicat que han esquiat bé, “a un bon nivell, tot i que els petits errors ens costen molt”. Hans Breitfuss i Eric Mitjana, per exemple, que han mostrat molta capacitat per a esquiar ràpid, així ho han fet però en arribar a la zona més plana “perden una mica de velocitat”.

En general, però, “molt bones actituds, especialment pel que significa a aquestes alçades de temporada en què el cansament acumulat es nota molt en els més joves”.

En categoria U14, els seleccionats per l’Scara han estat Júlia Capdevila (SEC), Vicky Gallerani (SEC), Marc Visa (ECA) i Thomas Breitfuss (PCGR). Els seleccionats en categoria U16 són Etna Pou (PCGR), Xènia Cerro (PCGR), Jan Visa (ECA), Max Black (SEC), Hans Breitfuss (PCGR) i Eric Mitjana (SEC).