Bon paper de Raquel Balboa al Campionat d’Espanya de ciclisme en pista

Raquel Balboa en la modalitat de persecució (Andona Racing)

Destacada participació de la ciclista andorrana, Raquel Balboa, del club Andona Racing, en la disciplina de persecució individual amb un temps de 4.04, fent història marcant el primer temps andorrà en aquesta modalitat. Ha estat al Campionat d’Espanya de ciclisme en pista celebrat a la localitat de Galapagar (Madrid)

De la persecució, el més positiu va ser la seva regularitat, clau en aquesta prova. No va tenir baixos. La resta, en endavant, serà millorar els temps i guanyar confiança en el grup. Des del club assenyalen que “la seva millora és impressionant, fa uns mesos la Raquel encara no sabia rodar en pilot, i ara ha competit sense problemes en un velòdrom, amb una bicicleta de pinyó fix sense frens, i amb en un pilot de més de 20 ciclistes, grans corredores espanyoles i molt experimentades.

A Raquel Balboa, la van acompanyar Xary Rodriguez, directora d’Andona Racing i Jaume Mas, director tècnic del velòdrom d’Horta, entrenador de la corredora del Principat i assessor tècnic del projecte Andona Racing

Des d’Andona manifesten que “continuem apostant per l’evolució de la Raquel i per seguir recolzant les corredores com Laia Gómez -sub23– i l’andorrana Ares Rovira -júnior de primer any– en aquesta modalitat, a més de la modalitat de ruta i amb l’objectiu de continuar creixent com a projecte ciclista”.

Raquel Balboa ha explicat: “He après moltíssim en aquests mesos. Quan em van dir que podia competir al Campionat d’Espanya, vaig dir que sí sense dubtar-ho. M’apunto a tot. Si no t’enfrontes a tu mateixa i no surts de la teva zona de confort, no avançaràs. Estic molt contenta de l’experiència i del progrés aconseguit fins ara.”