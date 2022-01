Montaner demana a la Batllia que declari nuls els acords amb Grifols

La consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha presentat una demanda a la Batllia perquè declari la “nul·litat de ple dret, radical i absoluta” dels contractes i acords relatius al projecte Grifols.

Al parer de Montaner, el contracte signat el 28 d’abril entre la societat Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU, el Govern, la societat irlandesa Grifols Innovation ans New Tecnologies Limited i la societat espanyola Grifols, SA, “no s’adequa al marc legislatiu vigent en aquell moment”.

En una nota de premsa, la consellera general no adscrita recorda que amb posterioritat a la signatura de l’acord es van haver de fer diversos canvis legislatius per “ajustar” el marc legal al pacte. Així, considera que s’han vulnerat principis fonamentals de l’estat de dret “com els principis de legalitat, d’imperi de la llei, de publicitat i concurrència i d’equilibri de les Institucions promoguts pel Codi de l’Administració, i per la Constitució Andorrana”. “No s’han respectat”, conclou.

La demanda, presentada el 15 de desembre passat, va ser admesa a tràmit pel Tribunal de Batlles el dia 23 de desembre per providència que es va notificar el passat 18 de gener. Per aquesta, es dona un termini de 13 dies hàbils al Govern per a respondre la demanda i trametre “l’expedient original complert de l’acte impugnat”.