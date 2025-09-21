Biel Puigdemassa guanya el Torneig de l’Aravell Golf Andorra

El jugador del grup de tecnificació de la Federació de Golf d’Andorra (FGA), Biel Puigdemasa, ha aconseguit guanyar el Torneig de l’Aravell Golf Andorra disputat aquest cap de setmana al camp alturgellenc. El torneig que posava el punt i final a les competicions locals del club andorrà ha acollit més de vuitanta participants.
Les condicions del camp, amb les passades pluges, ha fet que sigui d’una dificultat superior al que és habitual. Amb roughts molt alts, els participants estaven obligats a assegurar boles als carrers si no volien veure’s penalitzats.
Això ho ha aprofitat molt bé, Puigdemasa, que amb 15 anys és un dels grans valors del grup de tecnificats de l’FGA, per a aconseguir la victòria final, tot i que ha fet patir de valent, sobretot quan en el forat 16, i amb una avantatge de 4 cops, sumava un +4 en el que era un par 5.
Guanyador Scratch: Biel Puigdemasa.
Campiona Scratch: Minerva Tor.
1r classificat handicap: Alejandro Morales.