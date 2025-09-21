L’MCTA se suma a les Jornades Europees del Patrimoni

Un any més, des del Departament de Patrimoni Cultural del Govern s’organitzen les Jornades Europees del Patrimoni, que enguany se celebren del 18 al 27 de setembre. En aquesta ocasió, les jornades giren entorn de la temàtica: “Patrimoni arquitectònic: finestres al passat, portes al futur”, una invitació a reflexionar sobre la importància de conservar i reinterpretar el nostre llegat arquitectònic. En el marc d’aquestes jornades i coincidint amb la celebració del Dia Internacional del Turisme, el pròxim dissabte 27 de setembre, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) oferirà l’entrada gratuïta a l’equipament per a tothom durant tot el dia.
A més, el mateix dia 27, a les 19 hores, tindrà lloc una visita guiada gratuïta a l’exposició actual: “Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen”, una oportunitat única per a descobrir de ben a prop l’univers de Modest Cuixart i el diàleg que estableix amb obres destacades de la col·lecció.
Per a participar en la visita guiada s’ha de reservar plaça enviant un correu a reserves@mcta.ad o trucant al número de telèfon 800 800.