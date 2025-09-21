Un motorista i l’acompanyant, ambdós menors, resulten ferits en un sinistre Escaldes

Aquest diumenge, 21 de setembre, a la tarda, s’ha registrat un accident de circulació a la xarxa viària andorrana que s’ha saldat amb el balanç de dues persones ferides. El sinistre de trànsit s’ha localitzat a l’encreuament entre els carrers Consell de la Terra i del Valira, a la parròquia d’Escaldes-Engordany. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés pocs minuts abans de dos quarts de sis de la tarda (17:26 hores).
Segons assenyalen fonts policials, l’incident viari ha tingut dos vehicles involucrats. D’una banda, una furgoneta amb matrícula espanyola i, de l’altra, una motocicleta amb placa del Principat. El conductor i la passatgera de la motocicleta, ambdós menors d’edat, de 17 anys i veïns de les valls, han resultat ferits en l’accident de trànsit.