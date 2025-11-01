Andorra suma vuit medalles en la segona jornada de l’Europeu dels Petits Estats d’Europa

La delegació de la Federació Andorrana de Karate (FandKarate) continua fent camí a l’Europeu dels Petits Estats d’Europa, a Larnaca, Xipre. Els karatekes, Silvio Moreira i Maria Ubiergo, s’han penjat aquest dissabte tres metalls més que fan pujar el recompte d’Andorra fins a les vuit medalles, després que el divendres es tanqués amb cinc medalles.
Paulo Domingues –en kata i en kumite–, Unai Santos –kumite– i Inés Chevalier –kumite– van sumar els quatre bronzes de divendres, mentre que Aina Padilla ja es va penjar el primer or per a Andorra en la prova de kumite -47kg.
A més, divendres també es van quedar a les portes de la medalla Berta Moreno, Andrea Subirats i Marc Subirats en perdre en la lluita pel bronze, mentre que Andrea Subirats va ser setena.
Pel que fa a la jornada d’aquest dissabte, era el torn del Kata en categoria sènior i júnior. Silvio Moreira i Maria Ubiergo –que competia en les dues categories– han aconseguit tres medalles. La primera ha estat el bronze d’Ubiergo en categoria júnior. Hores més tard, en categoria absoluta la jove andorrana ha arribat fins a la final per a penjar-se la plata. Pel que fa a Moreira, ha estat capaç d’imposar-se i assolir el segon or de la delegació tricolor.