Joan Panisello guanya el Wagr Aravell Andorra Open by JM Lara

Primer lloc per al català Panisello i segona per a l’andorrà Tor. Foto: Cedida

Amb un total de 204 cops durant els tres dies de competició, amb unes targetes de (69, 67, 68), el català Joan Panisello ha aconseguit la victòria en el Wagr Aravell Andorra Open que s’ha disputat aquests dies en l’Aravell Golf Andorra. Per darrera d’ell, a dos cops, és a dir, 206, ha quedat l’andorrà, Eduard Tor, que va liderar la competició després de la primera jornada, amb una targeta de 66 cops, però que un mal dia, a la segona jornada amb 73 cops ja el va relegar a la segona posició. A la tercera jornada Tor va intentar retallar diferències amb Panisello, va fer la millor targeta de la volta amb 67 cops, però no va suficient per a culminar la remuntada.

Bruno Castro i Bruno Martí que han quedat en sisena i setena posició del Wagr s’han guanyat la plaça per a participar en l’Aravell Golf Andorra Open by Creand de la propera setmana, després que jugadors en millora de posicions ja tenien la plaça assegurada.