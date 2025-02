Banders: 3.000 trucades de la ciutadania i 2.000 actuacions el 2024

Els membres del Cos de Banders amb el ministre, Guillem Casal, al centre de la imatge (SFGA)

El Cos de Banders va fer l’any passat un total de 1.845 actuacions relacionades amb la fauna i la flora del país. La dada es desprèn del balanç anual del departament en relació a les actuacions de 2024, que tenen per objectiu la protecció i la conservació del medi natural al servei de la comunitat. Aquesta xifra representa una disminució del 4,3% respecte a les dades registrades el 2023, el que suposa una estabilització de les actuacions, així com també de les trucades que va rebre el cos que van ser un total de 2.911. De totes les trucades, els banders van haver d’actuar en el 63,3% dels casos i les temàtiques més demanades són danys d’espècies regulables (26%), fauna salvatge (22%) i caça (20%).

En vista d’aquest increment constant de tasques, durant l’any passat s’ha impulsat el període de formació a un total de 6 nous treballadors per a garantir un equip consolidat amb 16 agents, 3 caps d’unitat, 1 director i 1 administratiu. A més, i per fer fort cada vegada més a la creixent consciència ciutadana s’ha consolidat una especialitat anomenada Grup d’Atenció Ciutadana.

El 2024 també ha estat un any on el Cos ha pogut fer avenços significatius en la consolidació de la digitalització de diferents processos, per a ser més eficaços en les diferents funcions i contribuir en la digitalització de l’Administració. S’han realitzat formacions en seguretat, seguiment d’espècies de fauna salvatge i formacions per la consolidació dels 6 agents alumnes. Les sortides escolars han tornat a ser un aspecte de gran rellevància amb un total de 1.012 alumnes participants. Així, ha augmentat el nombre d’escolars de tots els sistemes educatius d’Andorra des de primera ensenyança fins a batxillerat, prioritzant l’educació en el coneixement i el respecte del patrimoni natural i per a donar a conèixer la professió.

Una de les tasques important que també impulsa el Cos és la recollida de mostres de la fauna salvatge del país, per tal de tenir un seguiment de l’estat de salut. L’any passat es van recollir 396 mostres, gairebé 100 més que el 2023 i que van permetre confirmar un bon estat de salut de la cabana.

Amb relació als controls efectuats i als atestats oberts per infraccions a la normativa, destaca una xifra superior a la registrada en anys anteriors, el que s’explica per un increment del nombre d’agents del Cos que permet fer un seguiment més exhaustiu de les normatives relacionades amb les competències del Cos. D’aquesta manera, i per la pesca, el nombre de controls efectuats s’incrementa respecte l’any anterior fins arribar als 1.106 i, fruit d’aquest increment, també es veuen augmentats els atestats fins arribar als 39. Gran part de l’increment d’atestats és degut als controls als acotats intensius de pesca. De la totalitat dels atestats, gairebé el 80% s’ha acollit a la reducció per conformitat de la sanció, és a dir, que s’ha reduït l’import de la sanció perquè ha estat acceptada per l’infractor sense haver d’iniciar un procés d’al·legacions.

Els controls a la caça han estat de 855, una xifra força inferior a la registrada el 2023 a causa d’un descens en el nombre de captures d’alguns plans de caça i per la disminució del nombre de batudes administratives realitzades, i el nombre de caçadors participants. Els atestats arriben fins als 13, però es mantenen estables gràcies a la gestió i l’augment de la comunicació amb la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) per a divulgar, informar i prevenir possibles infraccions. L’única infracció que es podia acollir a la reducció per conformitat ho ha fet.

En el cas dels atestats per infraccions per a la tinença de gossos perillosos, la memòria anual apunta a un sensible augment respecte l’any passat fins als 45 atestats oberts el 2024, una dada molt alineada als anys anteriors. L’estabilització es deu a la informació i divulgació que s’ha fet de la normativa als propietaris d’aquests animals. La majoria de les infraccions no són per la nova normativa, sinó per no portar el morrió degudament posat o anar deslligat. Dels 45 atestats, un total de 32 (71,1%) s’han acollit a la reducció per conformitat una xifra exponencial els darrers anys (35% al 2021, 50% al 2022 65% al 2023) fet que demostra l’acceptació de la normativa per part de la ciutadania.

Així mateix, i pel que fa al control dels vehicles motoritzats al medi natural, s’han realitzat 10 atestats, amb un total de 42 vigilàncies per a la prevenció d’infraccions sobre la normativa. S’han augmentat en 2 els atestats degut a la signatura d’un nou conveni amb el Comú de Canillo que permet controlar les ordinacions comunals per part dels banders. Quant als atestats per infraccions al Reglament regulador de les enceses de foc, aquest 2024 es mantenen estables respecte l’any passat amb un total de 10 denúncies, gràcies, en part, a una divulgació important del risc d’incendi.

Finalment, pel que fa al seguiment de la tasca del cos a les xarxes socials en destaca l’increment mitjà del 18,5% dels seguidors. Aquest espai permet la divulgació de les funcions i activitats del cos, i els usos correctes per la conservació i protecció del patrimoni natural.