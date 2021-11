Baixaré de la lluna en tirolina, de Santi Balmes

Títol: Baixaré de la lluna en tirolina

Autor/a: Santi Balmes

Pàgines: 336

Editorial: Principal de los Libros

Sinopsi:

Una novel·la plena d’originalitat, ironia i humor que et farà riure i emocionar amb el nen que encara portes a dins.

El David, o Deibid Weirdo, com li agrada que li diguin, és un preadolescent que veu el món des d’una perspectiva molt diferent de la de la seva família i no està passant pel seu millor moment: els seus pares s’acaben de separar, el seu germà gran, el Dano, ha deixat de parlar-li sense que el Deibid sàpiga per què i, a sobre, s’ha enamorat per primera vegada d’una noia de la qual no en sap ni el nom.

Santi Balmes submergeix el lector en el món fantasiós i peculiar del Deibid i en els fets quotidians i extravagants que s’esdevenen en la seva estrambòtica família, i fa que visqui amb ell el seu despertar a l’adolescència, a l’amor i a la sexualitat.

Autor/a

Santi Balmes (1970) és compositor i cantant de la banda indie Love of Lesbian. Dins la seva discografia té títols tan celebrats com Maniobres d’escapisme, Contes xinesos per a nens del Japó, 1999, La nit eterna / Els dies no viscuts, El poeta Halley o VEHN, que, igual que els tres anteriors, es va col·locar al Número 1 de les llistes de vendes poc després del seu llançament. En la seva faceta literària és autor del bestseller (o «celebrat conte») infantil Jo mataré monstres per tu, traduït a l’anglès, danès i italià, de la novel·la d’humor Per què em vau comprar un walkie-talkie si era fill únic? I del llibre de relats La doble vida de les fades. La seva novel·la anterior, La fam invisible, va continuar amb el camí emprès amb el seu llibre de poesies Canción de Bruma. A Bajaré de la lluna en tirolina, Santi Balmes ens ofereix una genial barreja del surrealista amb la realitat més quotidiana.

