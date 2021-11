Necessito una assegurança de Ciber risc? [Publicitat]

L’arribada del Reglament General de Protecció de Dades a nivell europeu ha endurit les sancions per a les empreses que no fan un bon ús i tractament de les dades sensibles. Per exemple, si un ciberdelinqüent roba les dades dels teus clients o empleats, l’empresa pot arribar a pagar com a sanció fins a un 4% de la seva facturació.

Has pensat com faries per a fer front a aquesta multa o com donaràs servei als teus clients sobretot quan t’han sostret tots els diners dels comptes de l’empresa?