Avancen els horaris de dimecres d’algunes línies del transport escolar i en desdoblen d’altres davant la previsió de nevades

Cal estar alerta de les modificacions del transport Escolar (SFGA)

Davant la previsió de nevades anunciada pel Servei Meteorològic Nacional, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha decidit avançar lleugerament i desdoblar algunes línies del Servei de Transport Escolar per a demà dimecres, 11 de desembre, al matí. Les famílies inscrites al servei d’avisos per SMS, els quals estiguin afectats pels canvis, rebran la informació per aquest canal.

El detall de les línies de transport escolar i dels vehicles que es desdoblaran seran els següents: