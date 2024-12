Ordino obre les inscripcions per a la cursa solidària de La Llufa

Participants a la cursa de la Llufa 2023 d’Ordino (Comú)

Des d’aquest dimarts ja estan obertes, a Ordino, les inscripcions per a la cursa de caràcter solidari de La Llufa que, enguany, tindrà lloc el proper dissabte, 28 de desembre. Els interessats en prendre-hi part s’hi podran apuntar fins mitja hora abans de començar la cursa, la qual sortirà a les 20 hores de la plaça Major del poble i farà un circuit urbà d’uns 5 km.

L’objectiu de la cursa és totalment solidari, ja que per a inscriure’s cal portar una joguina nova, no bèl·lica ni sexista i a canvi es rebrà una llufa-dorsal. Totes les joguines que es recullin es lliuraran a Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) per a la 32a campanya de recollida de joguines a favor de Càritas Andorrana perquè cap infant es quedi sense regal de Reis.

Després de la cursa hi haurà xocolata calenta per a tots els participants.

Aquesta, és la segona edició de la cursa solidària, a la primera hi van participar 81 persones. Les inscripcions es poden fer al servei de Tràmits del Comú d’Ordino o a la Biblioteca Comunal d’Ordino.