AUTEA Alt Pirineu impulsa un Grup d’Ajuda Mútua

AUTEA Alt Pirineu presenta un Grup d’Ajuda Mútua (GAM) per a les famílies de la vegueria pirinenca. Recentment, l’entitat va celebrar una assemblea extraordinària en què es va donar a conèixer aquest nou recurs, que té per objectiu que les famílies que ho vulguin puguin explicar les seves vivències i compartir-les amb la resta de companys.

I és que una de les prioritats de l’associació és la d’unir forces per a compartir les vivències que té cadascú respecte del TEA. Aquestes sessions tindran lloc cada segon dilluns de mes a la nit (21.30 h) i es faran en línia. La primera serà el mes de setembre.

Des de l’entitat han rebut l’assessorament i la formació d’AUTEA Andorra, que ja té un llarg recorregut i una experiència a l’hora de compartir experiències entre els seus membres. També han rebut el suport de l’Associació Catalana de Salut Mental, per a poder donar el millor suport possible a les famílies implicades. Des d’AUTEA Alt Pirineu recorden que encara són una agrupació “molt jove”, de recent creació, i que a més a més abracen una àrea geogràfica extensa i dispersa com és l’Alt Pirineu, sense tenir encara “l’experiència ni els recursos per a poder atendre totes les necessitats que té la vegueria”.





Dificultats per a les famílies de l’Alt Pirineu

En aquest sentit, lamenten que en àmbits com aquest “Catalunya encara està centralitzada i els professionals de TEA es troben sobretot a les comarques més poblades, mentre les que ho són menys -tot i que són més grans en dimensió- ens hem de desplaçar per a trobar els diagnòstics, psicòlegs i teràpies que necessitem”. Tot i això, consideren important establir una col·laboració amb les principals àrees urbanes perquè “les persones autistes necessiten una rutina establerta i un desplaçament de tant en tant a ciutats més grans”, perquè això permet “que aquella persona es desreguli molt més fàcilment”.

En aquest context, l’entitat pirinenca ha agraït l’ajut que AUTEA Andorra els proporciona en tot allò que pot, com ara els diagnòstics i la intervenció terapèutica mitjançant els seus professionals, tenint en compte que “a l’Alt Pirineu català no tenim professionals prou especialitzats amb el TEA ni tampoc formacions per als psicòlegs, psiquiatres, educadors, integradors i treballadors socials”.

A més del Grup d’Ajuda Mútua per a les famílies, al setembre també es posarà en marxa el programa ‘Colla’, en què hi participaran infants d’entre 6 i 12 anys amb TEA. Amb l’ajut d’un professional, els participants faran activitats ludicoeducatives que els ajudaran en el desenvolupament de les capacitats socials.

Totes les persones que estiguin interessades en els programes es poden adreçar al correu altpirineu@autea.org. D’aquesta manera es vol “seguir creixent per a lluitar pels drets de les persones amb autisme i dels seus familiars al Pirineu Català”.