Augmenten les sol·licituds de prestacions socials per discapacitat al primer trimestre

El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat (pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat) presentades durant el primer trimestre de 2024 ha estat de 14. Això són 5 més de les que es van presentar al primer trimestre de 2023. D’aquestes, 11 han estat resoltes favorablement, 2 s’han desestimat i 1 es troba pendent de resolució.

Per gènere, les dones representen el 72,7% de les persones beneficiades d’aquestes prestacions. Per trams d’edat, un 45,5% de les prestacions s’han destinat a persones d’entre 61 i 65 anys. La major part dels beneficiaris són andorrans (45,5%). Quasi la meitat són solters (45,5%) i, quant als anys de residència, la mateixa proporció de persones beneficiades (45,5%) ha residit sempre al Principat.

Pel que fa al tipus de discapacitat, la gran majoria presenten una pluridiscapacitat (45,5%). Segons el percentatge de discapacitat dels beneficiaris, el 90,9% tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat. Per últim, segons l’import atorgat, més d’una tercera part (36,4%) perceben entre 1.201 euros i el salari mínim interprofessional, el qual se situa en els 1.376,27 euros en data 1 de gener de 2024.





Nota: En els informes trimestrals d’aquesta activitat estadística no es proporciona més detall de les sol·licituds favorables per edat, nacionalitat, estat civil, anys de residència, tipus de discapacitat, grau de discapacitat i import atorgat per tal de garantir el secret estadístic i la confidencialitat dels beneficiaris de la prestació.

Nota: Són dades amb caràcter provisional i subjectes a revisió.