Augmenten al Principat les transaccions immobiliàries al 2022 tot i l’augment de preu per metre quadrat

L’interior d’un pis (Pexels)

Es constata un increment del +6,4% en el nombre de transaccions immobiliàries l’any 2022 respecte de l’any anterior, on a Escaldes hi ha la variació més gran en el nombre de transaccions (+70,9%) i a Andorra la Vella (+12,7%) mentre que a Sant Julià és la parròquia on més disminueixen (-27,7%) respecte de l’any 2021.

En relació amb el nombre de béns immobles transmesos l’any 2022 la variació ha augmentat el +19,3% respecte a l’any anterior, sobretot en el cas dels Edificis (+41,7%), Terrenys (+34,2%), Altres construccions (+24,9%) i Places d’aparcament (+23,4%). Per parròquies, la majoria presenten increments en els béns immobles transmesos respecte de l’any anterior, destacant significativament Escaldes-Engordany (+138,3%) i Ordino (+31,7%) i mentre que a Sant Julià de Lòria disminueixen de manera important (-33,3%) respecte de l’any 2021.

Pel que fa al valor dels béns immobles transmesos l’any 2022, la variació ha augmentat el +33,0% respecte de l’any anterior, on les variacions més gran significativament han estat els Locals comercials (+44,9%), els Terrenys (+37,3%), i les places d’aparcaments (+34,1%) mentre que els Magatzems (-65,9%) han vist disminuït el valor en les seves transaccions respecte l’any anterior. Per parròquies, Ordino (+170,3%) i Escaldes-Engordany (+82,8%) destaquen com les parròquies amb un increment percentual més gran, mentre que a Sant Julià de Lòria disminueix significativament (-58,3%) respecte l’any anterior.

En referència a la superfície transmesa l’any 2022, la variació ha incrementat el +96,9% respecte de l’exercici anterior. Els Terrenys (+150,9%) i els Habitatges unifamiliars (+44,3%) han estat els béns immobles que registren una variació més elevada de la superfície transmesa; per contra, els magatzems (-58,6%) són els únics béns que disminueixen la superfície transmesa aquest 2022 respecte el 2021. Per parròquies, Ordino (+255,5%), Sant Julià de Lòria (+244,6%), Encamp (+82,0%) i Escaldes-Engordany (+72,7%) són les quatre parròquies amb increments més significatius en la superfície transmesa respecte a l’any anterior. Andorra la Vella (-16,6%) és l’única parròquia on disminueix la superfície transmesa respecte l’any 2021.

Pel que fa al preu mitjà per metre quadrat dels béns immobles transmesos al llarg de l’any 2022, el preu mitjà per metre quadrat que més incrementa en termes relatius respecte l’any 2021 és el dels Locals comercials (+29,3%) i els pisos (+17,7%).

Pel que respecta als pisos, el preu per mentre quadrat (3.266,4€) incrementa el +17,7% respecte l’any 2021 i per parròquies el preu per metre quadrat de pisos que més incrementa en termes relatius és a Escaldes-Engordany (+47,1%), a Encamp (+26,2%) i a la Massana (+12,6%).