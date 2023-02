Més d’un 21% de nous donants de sang en la campanya organitzada per les escoles andorranes

Campanya de donació de sang que organitzen alumnes de segona ensenyança de l’Escola Andorrana

Per cinquè any consecutiu el calendari de donació de sang del 2023 comença amb la campanya organitzada i gestionada pels alumnes de primer curs de segona ensenyança d’Encamp, Ordino i Santa Coloma de l’Escola Andorrana. Enguany s’ha desenvolupat entre l’1 i el 3 de febrer al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i ha reunit 359 donants, amb un 21,17% de donants nous i un màxim d’afluència les tardes de dijous i divendres quan s’han superat les vuitanta donacions.

D’aquestes 359 donacions totals, van resultar ser efectives 320, una mica per sota (- 16) que l’any 2022.

Aquesta campanya, que ja és un clàssic, és mèrit dels 350 alumnes que amb l’ajuda dels seus docents organitzen des del febrer del 2019 aquest esdeveniment, que forma part de la programació de Situació Global, que integra aprenentatges de Ciències físiques, Plàstica, Llengua catalana del seu programa.

Els joves estudien la sang i les seves peculiaritats i acaben aquest ensenyament duent a terme una crida a la donació a la població. S’encarreguen de tots els aspectes de la campanya des de la comunicació i contactes amb els col·laboradors i patrocinadors, fins a l’atenció i acompanyament dels donants els dies concrets.

Aquesta campanya, a més de tenir un impacte conseqüent en matèria de salut pública —sol ser la segona o tercera en nombre de donacions efectives de les cinc campanyes organitzades al llarg de l’any—, té una important vocació social i solidària ja que permet conscienciar els alumnes sobre la importància de les donacions i de l’altruisme en general.

La cita prèvia obligatòria fa que els donants no experimentin llargues cues com va ser el cas en algunes ocasions prepandèmia i permeten més fluïdesa a la sala de donacions i d’espera, però tot i això aquest any el dijous a la tarda es van rebre uns 88 donants en quatre hores. El dimecres es van comptabilitzar 103 donants, 133 el dijous i 123 el divendres. Molts d’ells, com de costum, són pares i familiars dels alumnes implicats, però enguany també s’hi han sumat nous professors. Com l’any passat, cada centre educatiu va ocupar-se del desenvolupament sencer d’una jornada bo i reunint en total 350 nens i nenes d’entre 12 i 13 anys.

Els organitzadors ja treballen en la confecció de la sisena edició i des de la Creu Roja Andorrana s’aprofita l’ocasió per a felicitar tots els protagonistes i per a fer una crida i mobilitzar aquests nous donants i els habituals de cara a les pròximes campanyes.