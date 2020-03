El nombre global de demandants en recerca inscrits al Servei d’Ocupació a final de mes de febrer és de 442 persones, amb una variació respecte al mes anterior del +3,5%, mentre que és un +4,2% major que el mateix mes de l’any anterior (424 persones).

El nombre de demandants en millora a final de mes és de 272 persones, amb una variació respecte al gener del +3,0% i una variació del +1,9% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, és de 964, amb una variació mensual negativa del -9,0%. Respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts és positiva, amb un +5,0%.

Pel que fa als demandants d’alta a final de mes, se n’ha calculat la mitjana. Durant els darrers 12 mesos hi ha una mitjana de 427 demandants en recerca i 262 en millora, amb una variació positiva respecte al període anterior del +7,1% pel que fa als demandants en recerca i una variació també positiva del +12,4% per als de millora.

La mitjana de llocs de treball en els darrers 12 mesos és de 938, amb un decrement percentual respecte al període anterior del -8,8%.

Quant a les dades mensuals ajustades dels demandants d’alta a final de mes, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata pels demandants en recerca una evolució a la baixa en els darrers tres mesos, situant-se en un 0,0%. Els demandants en millora presenten una tendència estable en els darrers dos mesos, i es mantenen en un +0,4%. Els llocs de treball oferts presenten una tendència a la baixa en els darrers dos mesos, tot i que positiva, i se situen en un +1,8%.

El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel govern és de 30, cosa que representa un +66,7% respecte a les dades de febrer de l’any 2019 (18 persones).

Aquest mes s’han fet 23 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, cap mitjançant el Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, cap via el PFCI i el PFOF, 1 via el Programa empresa inclusiva i cap via el programa PFCF joves actius 16-21.

Aquest febrer 35 persones han seguit treballant pel programa de Govern, Parapúbliques, Comuns, Societats Parapúbliques i Entitats sense afany de lucre, 24 persones segueixen treballant pels programes de foment i 1 al Programa de Foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades.