Augmenta l’ús dels certificats digitals, que s’apropen als 15.000 emesos

El certificat digital, que facilita els tràmits amb les administracions i altres entitats, es va imposant a poc a poc. Des del primer trimestre de l’any hi ha hagut un creixement significatiu de les emissions. El fet que sigui imprescindible per accedir a l’app Andorra Salut hi ajuda.

L’any 2018 s’havien emès menys de 600 certificats digitals. En tres anys, la xifra ha augmentat exponencialment fins a arribar als prop de 15.000 actuals.

Aquests documents electrònics guanyen pes entre la població a l’hora de fer tràmits amb les administracions i altres entitats com FEDA, la CASS i Andorra Telecom. S’expedeixen a Govern i als comuns, amb una vigència de tres anys.

El secretari d’estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, remarca que “són costums que hem d’anar adquirint com a societat”. Reconeix que suposa “petits canvis a l’hora d’adoptar-los”, però posa en relleu la importància de tenir una “identitat digital que ens permeti moure’ns per a aquest ecosistema amb garanties a mesura que vagi avançant en el temps l’administració i la resta d’entitats”.

El fet que el certificat digital sigui imprescindible per poder accedir a l’aplicació Andorra Salut ha impulsat el creixement de la demanda. “Ara mateix és la número 1 en utilització del certificat, però el comportament va oscil·lant perquè quan s’exhaureixen terminis de declaracions tributàries hi ha pics d’accés”, explica Marquina.

L’app Andorra Salut permet accedir a les cites, els informes mèdics i les dades sobre la Covid-19. Actualment, més de 13.500 persones han accedit a l’aplicació i s’han realitzat al voltant de 20.000 descàrregues.

El Govern està fent sessions informatives sobre el certificat digital entre la gent gran.