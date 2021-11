S’aproven quatre noves autoritzacions de treball per exercir d’infermer i metge durant l’hivern

S’ha aprovat tres decrets d’habilitació especial per exercir la professió titulada d’infermer i un per exercir la professió titulada de metge generalista, en l’àmbit dels centres mèdics d’atenció a les pistes d’esquí d’Andorra. Amb aquests decrets es vol donar resposta a les necessitats sectorials laborals dels camps de neu per aquesta imminent temporada d’esquí.

Els centres mèdics d’atenció a les pistes d’esquí són els responsables de proporcionar l’atenció sanitària immediata als usuaris que així ho requereixin, tant per haver patit un accident com per altres problemes urgents de salut. Igualment han de preparar el pacient adequadament per ser transportat a un centre hospitalari, en cas de ser necessari.

D’aquesta manera, els centres s’han de dotar d’un nombre suficient de metges, que els permeti complir adequadament amb aquestes funcions. En general, els centres disposen d’un titular administratiu (metge amb autorització d’exercici de la professió titulada) que acaba de completar el seu equip de treball amb professionals temporals que els permet desenvolupar adequadament les seves funcions d’atenció sanitària dels usuaris dels camps de neu.