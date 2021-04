Augment del nombre de comensals per taula i dels aforaments en esdeveniments esportius i culturals

El Govern ha acordat un alleugeriment de les mesures sanitàries per fer front a la pandèmia de Covid-19. Pel que fa a les mesures que afecten els establiments de restauració, destaca l’augment del nombre de comensals per taula permesos, que en restaurants passarà de 4 a 6 pels serveis de dinars (d’11.30 a 16 hores) i de dinars (de 19 a 24 hores), i en qualsevol horari a l’exterior. En el cas dels bars també s’augmenta el nombre màxim de comensals per taula, i serà de fins a 4 persones en l’interior i en terrasses també fins a 6. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha precisat que “els nuclis convivents formats per pares i fills podran superar aquesta xifra”.

Pel que fa als espais destinats a celebracions com ara batejos, bodes, aniversaris, etcètera. podran acollir un màxim de 100 assistents si es realitzen a l’exterior i 40 a l’interior “sempre que el consum de menjar i beguda es realitzi només a les taules i no hi hagi activitats de cant i ball”. Això sí, el màxim de comensals per taula es manté en 6.

També s’alleugereixen les mesures que fan referència a les reunions familiars o d’amics, que també podran ser de fins a 6 persones. Als tanatoris o sales de vetlla, podran trobar-s’hi grups de fins a 6, però sempre que no coincideixin amb un altre grup a la vegada.

Així mateix, augmenten els aforaments en esdeveniments esportius i culturals fins al 50% aquells que es realitzin a l’aire lliure i del 30% els que es celebrin en espais interiors. Els aforaments fins ara eren del 40% a l’exterior i del 20% a l’interior. A més, els esdeveniments esportius i culturals que es realitzin a l’interior però presentin un protocol específic que incorpori cribratges als assistents podran augmentar fins la 50% l’aforament permès.

Finalment, Martínez Benazet també ha anunciat que també s’incrementa la capacitat màxima que poden acollir els vehicles de transport públic de viatgers, que torna al 100%. Això sí, es precisa que “s’han de desinfectar completament els busos després de cada trajecte, la ventilació ha de ser continuada i que cal promoure que els viatgers vagin asseguts i delimitar, amb marques al terra, les zones per viatjar dret”.

Aquest alleugeriment de les mesures temporals per fer front a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat es produeix després que les dades sanitàries actuals confirmin l’estabilització a la baixa de la mitjana de casos diaris –la taxa de reproducció se situa aquest dimecres en 0.89–.

El titular de Salut també ha destacat que fets com que la pressió hospitalària disminueix i el bon ritme de vacunacions, que ha permès que més del 30% de la població total del país ja hagi rebut, com a mínim, una dosi del vaccí, també permeten la flexibilització de les mesures.