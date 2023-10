ATIDA reivindica la donació d’òrgans a Andorra en el Dia Mundial del Donant

Parlaments en l’acte d’homenatge al donant celebrat al Parc Central (ATIDA)

El Parc Central d’Andorra la Vella ha acollit aquest dissabte al matí l’acte “Homenatge al donant”, coincidint amb el Dia Mundial de la donació d’òrgans, teixits i cèl·lules. La celebració, que ha comptat amb la presència dels membres i amics de l’associació, així com de les autoritats, encapçalades per la ministra de Salut del Govern d’Andorra, Helena Mas i el cònsol menor d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha servit d’escenari per a reivindicar la necessitat de disposar d’una legislació plena que garanteixi la donació a Andorra.

Durant la celebració, diferents membres d’ATIDA, persones trasplantades i donants en vida, han agraït la generositat dels donants d’òrgans, cèl·lules i teixits i de les seves famílies i han recordat de la importància que la societat andorrana se sensibilitzi i col·labori de manera activa en la donació. En aquest sentit, el president de l’associació, Toni Gamero, s’ha mostrat esperançat tot demanant “un pas més per part de l’administració en el camí cap a la donació, perquè qualsevol persona que ho desitgi pugui ser donant d’òrgans i teixits a Andorra”.

Durant l’acte, la ministra de Salut, Helena Mas, ha refermat el compromís del Govern de continuar treballant cap a un model sanitari que permeti les donacions d’òrgans, cèl·lules i teixits de manera que millori la qualitat de vida de les persones afectades i, en alguns casos, salvar vides: “És necessari fer un pas endavant en el terreny de la donació, per això des del Govern ja estem treballant perquè en un futur es pugui dur a terme l’obtenció d’òrgans al país”.

La jornada també ha comptat amb la participació de l’Esbart Santa Anna, dels Castellers d’Andorra i de nombrosos espectadors que han pogut gaudir de les actuacions, així com d’una ofrena floral a l’escultura “Jo en tu”, obra de l’artista andorrana Emma Regada i que es va inaugurar in situ ara fa un any en homenatge als donants. Aquesta escultura és precisament la que ha servit d’inspiració per a la producció d’un clauer simbòlic i benèfic que els assistents han pogut adquirir per a contribuir al desenvolupament d’ATIDA.

L’associació ATIDA té com a objectiu donar suport als pacients que estan a l’espera de rebre una donació, a persones trasplantades, a donants, així com a les seves famílies.