Superfície

194 km2. L’illa té 32 km de llarg per 10 km d’ample. Està ubicada, al Carib, a 10 quilòmetres de la península de Paraguaná (Veneçuela).

Capital

Oranjestad

Administració i govern

Aruba és actualment un estat independent després d’assolir l’autonomia dels Països Baixos l’any 1986.

Població

Més de 100.000 habitants.

Idioma

El ‘papiamento’ és la llengua criolla predominant. A causa de la colonització, d’entre les seves expressions hi ha paraules en holandès, però també en anglès, francès, llengües africanes, portuguès, castellà….

Clima

El clima és tropical i humit, amb pluges abundants de desembre a febrer. La temperatura mitjana anual és de 28 graus. La millor època per visitar la zona és del desembre a l’abril.

Economia

El turisme és, sense dubte, la principal font de l’economia de l’illa.

Cuina

El peix, presentat de diferents maneres, és el plat més típic de la cuina d’Aruba.

Compres

Són típiques les peces de cristall i la pintura naïf.

Aruba és una illa amb una costa abrupta, que combina zones de platja blanca amb d’altres espais en forma de penya-segats. Les formacions rocalloses i les grutes són fenòmens naturals que es troben en aquesta illa caribenya, ubicada a pocs quilòmetres de Veneçuela.

Diverses troballes arqueològiques demostren que Aruba és habitada des de fa quatre mil anys. Dels primers pobladors van ser els indis arawak, procedents de l’actual Veneçuela.

L’illa va ser colonitzada pels espanyols del 1499 al 1636, any en què va ser adquirida per la Companyia Holandesa.

La capital d’Aruba és Oranjestad i va ser fundada pels holandesos l’any 1754. El seu estil arquitectònic, especialment al casc antic recorda, doncs, els edificis típics dels Països Baixos.

Una de les construccions que mereix la pena de visitar és la fortalessa Zoutman, que acull el Museu Arqueològic. També destaca la Torre Wilhein III, que inclou el primer rellotge públic d’Aruba.

Continuant a Oranjestad, que traduït al català seria ‘Ciutat taronja’, un dels carrers més animats és el de Gilberto F. Croes, on se celebra el mercat de les fruites i on hi ha el port esportiu. La Royal plaça, la Main Street i la Main Square són altres punts principals.

Al nord de l’illa es concentren les antigues fundicions d’or i també algunes de les més estranyes formacions geològiques de l’illes, com les zones rocalloses d’Ayo i Casi Bari.

A més a més, al nord-oest es troben les millors platges per a la pràctica del windsurf. També en aquesta zona hi ha el Parc Nacional d’Arikok, que inclou el pic més alt de l’illa, el Yamanota, d’escassos 190 metres. També trobem aquí les antigues coves habitades pels primers habitants d’Aruba.

A l’est del parc hi ha el Natural Bridge, una formació natural de corall.

Al sud, trobem les platges més salvatges i paradisíaques. En aquesta zona, a prop del penya-segat de Sant Nicolau hi ha unes estranyes i curioses formacions que formen piscines naturals.

