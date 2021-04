Títol: Los Originales

Durada: 42 min.

Gènere: Drama, Terror, Fantasia

Direcció: Julie Plec

Intèrprets: Joseph Morgan, Daniel Gillies, Claire Holt

Temporades: 5 Capítols: 92

Sinopsi:

‘The Originals ‘és un spin off de’ Crónicas Vampíricas’, exitosa sèrie basada en les novel·les homònimes de l’escriptora L.J. Smith. Està centrada en els vampirs originals i té com a principal protagonista a Klaus Mikaelson (Joseph Morgan, ‘Crónicas Vampíricas’, ‘Inmortales’).

La història comença quan Klaus ha de marxar de Mystic Falls per tornar a al barri francès de Nova Orleans, gresol sobrenatural, que ell va ajudar a construir segles enrere. És allà on es reuneix amb el seu antic i diabòlic pupil Marcel. A més, d’assabentar-se que hi ha algunes persones que s’estan mobilitzant en la seva contra pel que Marcel decideix esbrinar qui són i quins són els motius que els porten a revelar-se contra ell.

La sèrie compta amb dues bruixes com a personatges nous i amb Cami, una estudiant de psicologia enamorada de l’estudi del comportament humà, decidida a esbrinar quins són els motius que converteixen una persona en un ésser malvat.