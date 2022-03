Arriben una cinquantena de refugiats ucraïnesos a la Seu d’Urgell

Han arribat 53 refugiats ucraïnesos a la Seu d’Urgell. La comitiva formada per 12 nuclis familiars, entre els quals 22 menors, ha arribat en autobús procedent de Barcelona. Els refugiats han estat allotjats a l’alberg del col·legi La Salle de la capital urgellenca.

El comboi ha estat rebut per un dispositiu de suport de la Creu Roja; pel vicealcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, el regidor de Solidaritat i Cooperació urgellenc, Joan Gurrera; personal de l’alberg de La Salle, i per un grup de veïns ucraïnesos residents a la capital urgellenca que han ajudat en les tasques d’acollida i traducció.

Segons ha explicat el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, la majoria dels refugiats són dones i menors, algun padrí o padrina i pocs homes. Les darreres setmanes ja havien arribat a la Seu d’Urgell cinc famílies refugiades. Segons Fàbrega, les 17 famílies refugiades sumen una vuitantena de persones.

El vicealcalde Fàbrega ha declarat que després que hagin descansat s’ha organitzat una visita guiada a la Seu perquè coneguin els punts d’interès de la ciutat, com ara l’Ajuntament i el Centre d’Atenció Primària (CAP). Segons el mateix, tot i que la majoria volen tornar al seu país, el pròxim dilluns 28 de març, es parlarà amb cada família per decidir si es volen quedar a la Seu o bé dirigir-se a altres nuclis de població.

En aquest sentit, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell fa una crida per disposar d’habitatges buits per acollir refugiats d’Ucraïna. Les persones disposades a fer aquesta col·laboració s’han de posar contacte amb el Servei Municipal d’Habitatge, tot trucant al telèfon de l’Ajuntament (973 350 010). Des d’allà se’ls facilitarà un model de contracte. L’Ajuntament podrà garantir algun impagament que es pogués produir i el pis es tornarà al seu propietari en les mateixes condicions en què s’ha cedit. Aquests acords seran per a menys d’un any.

Pel que fa a l’acolliment en cases particulars, aquesta gestió s’ha de fer a través del Servei d’Acollida del CAPAU: telèfon 973 35 41 02 i correu electrònic ciutadaniamigracions@capau.cat. Els veïns de la Seu que estiguin a disposició d’acollir refugiats a casa seva cal que es posin en contacte amb el tècnic d’immigració d’aquest servei per informar-lo de les habitacions que tenen disponibles, quantes persones podrien acollir i per a quant de temps.