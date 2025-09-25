Andorra estableix relacions diplomàtiques amb les Illes Salomó

La ministra, Imma Tor, i el ministre d’Afers Exteriors i Comerç Exterior de les Illes Salomó, Peter Shanel Agovaka, han signat aquest dimecres l’establiment de relacions diplomàtiques entre els dos països, que s’inscriu en la voluntat de tots dos estats d’impulsar lligams en els àmbits econòmic, polític i cultural que s’inclouen en al Convenció de Viena de 1961 de les relacions diplomàtiques i els principis i les normes de la Carta de les Nacions Unides i del dret internacional.
En la reunió, els mandataris han celebrat l’oportunitat de poder compartir experiències i impulsar la col·laboració en diferents àmbits com la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.